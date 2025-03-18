الثلاثاء 18 مارس 2025
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رياضة

ديباي يتحدث عن تجربة اللعب في الدوري البرازيلي

ديباي
ديباي

أكد ممفيس ديباي، مهاجم كورينثيانز البرازيلي، أنه لا يزال يشعر بالثقة بالنفس بعد عودته إلى منتخب هولندا الذي غاب عنه منذ كأس أمم أوروبا.

وأضاف أن هدفه هو إظهار قدراته مع فريق الطواحين الذي يستقبل إسبانيا في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ديباي يكشف عن تجربته

واقترب لاعب بي إس في آيندهوفن ومانشستر يونايتد وليون وبرشلونة وأتلتيكو مدريد السابق، من دخول نادي الـ100 مباراة دولية مع منتخب بلاده، وسيتمكن من تحقيق ذلك حال قرر مدربه رونالد كومان الدفع به في مباراتي روتردام وميستايا يومي 20 و23 من الشهر الجاري.

ووصف ديباي ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بأنه "مواجهة قوية أمام فريق يلعب كرة قدم رائعة. لقد أظهروا ما يستطيعون فعله الصيف الماضي عندما فازوا بالبطولة".


وبعد رحلة طويلة من ساو باولو إلى زايست على متن طائرة خاصة، بدا ديباي يركز على عودته للمنتخب الهولندي، وكشف عن رضاه على تجربته في كرة القدم البرازيلية موضحا "إنها مغامرة جميلة. أمر مختلف تماما الملاعب مليئة دائما. ما زال الناس ينظرون إلى كرة القدم بطريقة مختلفة عن أوروبا، وهو شيء نختبره عادة حينما نلاقي دول أمريكا الجنوبية مثل الأرجنتين".

وتابع: "الشغف بالتأكيد أمر لم يسبق لي أن رأيت مثله. بالطبع سبق لي اللعب في البرازيل أثناء المونديال، لذا استطعت الاستمتاع بقدر يسير من ذلك. لكنني لم أعرف مدى عظمة هذا الشعور إلا بعدما عشت هنا. إنه شيء خاص للغاية".

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الدورى البرازيلى الأمم الأوروبية الاوروبية برشلونة وأتلتيكو مدريد ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

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