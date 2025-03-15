وزارة التنمية المحلية تطلق جائزة "جدير" لدعم التميز والإبداع لكوادر المحليات

أطلقت وزارة التنمية المحلية النسخة الأولى من جائزة "جدير" اليوم السبت الموافق 15 مارس 2025 كإحدي المبادرات المهمة لدعم التميز والإبداع داخل منظومة الإدارة المحلية، تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وهي أحد الجوائز الفردية التي تطلقها الوزارة في إطار عدد من الإجراءات التي تنتهجها بهدف تعزيز قيم التنافسية وتحسين جودة الأداء في الإدارة المحلية والسعي نحو التميز.



وتهدف الجائزة إلى نشر ثقافة التميز والإبداع الإداري وتحفيز الموارد البشرية المتميزة لاستدامة الأداء الفعّال والاستفادة من الأفكار الإبداعية لتطوير الإدارة المحلية وتعميم الممارسات الناجحة في مختلف القطاعات وتسليط الضوء على الكفاءات المتميزة ودعمها.

والفئات المستهدفة هى الفئة (أ): سكرتير عام المحافظات وسكرتير عام مساعد والفئة (ب): رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرو العموم والفئة (ج): رؤساء الوحدات المحلية القروية والفئة (د): الموظفون المتميزون في مختلف القطاعات



وتكون شروط الترشح للجائزة أن يكون المتقدم على رأس العمل وشغل وظيفته الحالية لمدة لا تقل عن عام وألا يقل عمره عن 35 عامًا وأن يكون حسن السيرة ولم يسبق له الإحالة للمحاكمة التأديبية أو القضائية وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ.



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