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أهالي قنا يقبلون على صناعة الكنافة البلدي علي الصفيح (فيديو)

كنافة،فيتو
كنافة،فيتو

أجرت فيتو بثا مباشرا مع أشهر بائع كنافة بلدى تصنع على الصفيح في منطقة العزيزية، مركز دشنا،شمال محافظة قنا.

وتعد الكنافة من أشهر الحلويات الشعبية، التي اشتهرت في جميع قرى ونجوع الصعيد الجواني.

 

 

 

ورثت المهنة عن والدى

 

أكد بخيت عادل، أشهر بائع كنافة بلدى، علي أنه ورث المهنة عن والده منذ كان عمره ١٠ سنوات، وأضاف أنه يبدأ التحضير لفرن لكنافة قبيل شهر رمضان بأسبوع تقريبا، ويعمل من الساعة الثامنة وحتي الساعة ٢ صباحا من تحضير العجين إلي التنظيف والرش.

وقال: إن المهنة رغم صعوبتها في شهر رمضان الجلوس والوقوف أمام الفرن لساعات إلا أنه شهر يأتي في العام ويكون ممتعا بالنسبة لنا.

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الصعيد الجواني الكنافة البلدي شمال محافظة قنا صناعة الكنافة قنا محافظة قنا مركز دشنا منطقة العزيزية

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