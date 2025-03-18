رئيس حي بولاق الدكرور يُصدر قرارًا بنقل عدد من الموظفين داخل الإدارات

أصدر الدكتور محمود فؤاد، رئيس حي بولاق الدكرور قرارًا إداريًا يتضمن نقل وتكليف عدد من الموظفين للعمل في وظائف جديدة داخل الإدارات المختلفة بالحي.

وشمل القرار تكليف الموظفين الآتي أسماؤهم بوظائف جديدة تتناسب مع احتياجات العمل، وهم:

ياسمين محمد أحمد عطية: تم تكليفها بالعمل كموظفة في قسم الأرشيف بالشؤون الإدارية، بعد أن كانت تعمل سابقًا كموظفة شبكات بالمركز التكنولوجي.

أم هاشم علي محمد علي مهدي: انتقلت للعمل كموظفة في إدارة مشروعات الطرق، بجانب عملها في إدارة التخطيط والمتابعة، بعدما كانت موظفة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

صابرين أحمد حسينين أحمد: تم تكليفها بالعمل كموظفة في إدارة الإنارة، بدلًا من وظيفتها السابقة في إدارة الإشارات ومشروعات الطرق.

محمد سيد إبراهيم: انتقل للعمل كموظف في إدارة الإشغالات بالقطاع الجنوبي، بعدما كان يعمل في إدارة الإشغالات بالقطاع الشمالي.

كريم محمود أحمد محمود: تم تعيينه كموظف في إدارة المركز التكنولوجي، بعد أن كان يعمل في إدارة الموارد البشرية للتوزيع.



تنفيذ القرار ومتابعته

وأكد القرار على جميع الإدارات المعنية ضرورة الالتزام بتنفيذه فور صدوره، مشددًا على أن أي تأخير أو مخالفة لما ورد فيه ستُسجَّل ضد المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يُذكر أن هذه التغييرات تأتي في إطار تحسين كفاءة الأداء الإداري وتعزيز الإنتاجية داخل حي بولاق الدكرور، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين.

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