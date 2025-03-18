أسطورة ليفربول يضع روشتة تألق الريدز في الموسم المقبل

يرى جيمي كاراجر، مدافع ليفربول الأسبق، أن الريدز بحاجة لإبرام 5 أو 6 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وخسر ليفربول لقب كأس الرابطة الإنجليزية هذا الأسبوع، أمام نيوكاسل يونايتد (1-2) في المباراة النهائية، بعدما ودع دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان من دور الـ16.

كاراجر يضع روشتة تألق ليفربول



وتحدث كاراجر، عبر قناة "The Overlap" عن مشكلة ليفربول، التي تكمن في عدم وجود بدلاء بنفس كفاءة العناصر الأساسية.



وأشار كاراجر إلى عدم تغيير المدرب الهولندي آرني سلوت، تشكيلة الريدز خلال مواجهة ساوثهامبتون، التي خاضها بين موقعتي سان جيرمان.

وعن ذلك قال: "لقد واجه أحد أسوأ الفرق على الإطلاق في البريميرليج، لكنه لم يقحم 4 أو 5 عناصر مختلفة للتشكيلة الأساسية، ويمكنني تقبل ذلك هذا الموسم، لأنها ليست التشكيلة التي اختارها، ولهذا أنا متأكد من جلبه المزيد من اللاعبين في الموسم المقبل".

واستطرد: "سيكون واثقا حينها من قائمته، لأنه يريد الذهاب لنقطة أبعد في دوري الأبطال، ولا يمكنه تقبل الظهور بأداء بهذا الشكل في نهائي كأس".

وأكد كاراجر أن هناك بعض المناطق التي يجب أن يتحسن فيها الفريق، داعيا النادي للتعاقد مع قلب دفاع جديد، ليكون بديلا للثنائي الذي يمتلكه الفريق، فضلا عن جلب ظهير أيمن، في ظل قرب رحيل ترينت أليكسندر أرنولد.

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