الثلاثاء 18 مارس 2025
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سياسة

خارجية الوفد: إسرائيل نقضت الاتفاق وتواصل جرائم قتل الأطفال والنساء في غزة

العدوان الإسرائيلي،
العدوان الإسرائيلي، فيتو

 حزب الوفد، أدانت لجنة العلاقات الخارجية في حزب الوفد استئناف إسرائيل للحرب على قطاع غزة، ومواصلتها قتل الأطفال والنساء والعجائز العزل.

 

العدوان الإسرائيلي على غزة 

 وقالت خارجية الوفد إن إسرئيل نقضت الاتفاق بوقف إطلاق النار مايمثل افتعالها للمزيد من الأزمات الجديدة في المنطقة.

وطالبت خارجية الوفد المجتمع الدولي بضرورة التصدي للانتهاكات والجرائم البشعة التي تندرج تحت بند "جرائم الحرب" التي ترتكبها إسرائيل ضد المواطنين الفلسطينيين العزل.

 

كما أدان الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وشن غارات جوية ومدفعية على سكان القطاع فجر اليوم، والذي خلف وراءه مئات الشهداء وآلاف المصابين، بالمخالفة للقوانين الدولية والإنسانية.


العدوان الإسرائيلي على غزة 

وشدد أن عودة الحرب على غزة مرة أخرى هو إفشال متعمد من قبل إدارة نتنياهو لجهود وقف إطلاق النار وإحلال السلام الشامل والعادل في المنطقة، ويؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الحكومة الإسرائيلية "مجرمة حرب" ترتكب مجازر دامية وتنفذ مخطط إبادة جماعية لتحقيق أهدافها وأطماعها في المنطقة، بما يقوض مسار سلام واستقرار الشرق الأوسط.

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