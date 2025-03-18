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رياضة

صدمة للمنتخب السعودي لغياب هداف الأخضر عن مباراة الصين بتصفيات المونديال

محمد كنو، فيتو
محمد كنو، فيتو

تلقى منتخب السعودية، صدمة بسبب غياب محمد كنو نجم وسط المنتخب،المتألق في الفترة الأخيرة، عن مباراة الصين المهمة في تصفيات كأس العالم 2026 بسبب الإصابة.

وكان كنو قد اكتفى بخوض برنامج علاجي مع المنتخب السعودي أمس الاثنين، بسبب شعوره بآلام في عضلة الفخذ، حيث تعرض للإصابة خلال مباراته الأخيرة مع ناديه قبل الانضمام لتشكيلة بلاده.


وذكرت تقارير اليوم الثلاثاء أن كنو سيحتاج فترة للعلاج تبلغ 7 أيام على الأقل، ما يعني عدم اللحاق بمباراة المنتخب السعودي ضد الصين يوم الخميس، وربما لا يستطيع اللعب أيضًا ضد اليابان يوم 25 مارس.

وأكدت صحيفة "اليوم"عدم لحاق كنو بالمباراتين وقالت: "تأكد غياب محمد كنو لاعب الوسط عن مباراتين الأخضر أمام الصين واليابان في تصفيات كأس العالم".

صحيفة "الرياضية" نقلت عن مصادر خاصة: "دخل محمد كنو، لاعب المنتخب السعودي، في علاج مكثف، ظهر الثلاثاء، برفقة الجزائري جمال خليفة، طبيب الأخضر، بالعيادة الطبية المخصصة".

 ويبدو أن كنو دخل في سباق مع الزمن للتعافي في أسرع وقت ممكن.

وتأتي إصابة كنو في توقيت صعب حيث يمر اللاعب بفترة تألق ويسجل ويصنع الأهداف، حيث أحرز هدفين في آخر جولتين في الدوري، وشارك بشكل أساسي خلال الفوز على الفيحاء والتعاون.

وفي آخر مباراة للهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة، خطف كنو الأضواء وصنع هدفين خلال الفوز 4-0 على باختاكور، ليحول الهلال خسارته 1-0 ذهابًا، وينتزع بطاقة الصعود إلى الأدوار النهائية المقرر إقامتها في جدة.

وستلعب السعودية ضد الصين يوم الخميس في مواجهة مرتقبة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، حيث يأتي الأخضر رابعًا برصيد 6 نقاط، وهو نفس رصيد الصين صاحبة المركز السادس. وتتصدر اليابان المجموعة برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن أستراليا.

ويتأهل أول منتخبين بشكل مباشر إلى كأس العالم، بينما يخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع جولة أخرى من التصفيات للمنافسة على بطاقات إضافية للتأهل عبر الملحق.

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