تعرف على المواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا، تعرض الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان، على قناة CBC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الساعة 12:15 صباحًا والساعة 3 مساء، وعلى CBC دراما الساعة 9 مساء، والإعادة 1.30 صباحًا، والساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا.

وتعرض الحلقة الثامنة عشر أيضًا من مسلسل حكيم باشا على قناة الحياة في تمام الساعة 9:30 مساء، والإعادة الأولى 2:30 صباحا والإعادة الثانية 9:30 صباحًا، و1:15 ظهرًا، بالإضافة إلى منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل حكيم باشا

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في اطار صعيدي حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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