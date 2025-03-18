قصة مؤثرة للأم المثالية بالشرقية، فقدت شقيقها الوحيد وزوجها أصيب بشلل رباعي (فيديو وصور)

سطرت الحاجة “إلهام سمير بسام رياض”62 عاما مقيمة قرية الجعفرية مركز أبوحماد الأم المثالية لمحافظة الشرقية لعام 2025، قصة كفاح حقيقية وصبر على الابتلاء بعدما ابتلى الله زوجها بمرض الشلل الرباعي متأثرا بإصابته بجلطة في عام 2005، ووقفت بجانبه ولم تتخل عنه ولو للحظة وكانت تذهب به للمستشفى وتعمل على رعايته والاهتمام به.

فقدت شقيقها الوحيد في حادث بدولة الكويت وزوجها اصيب بالشلل الرباعي ونجلتها من ذوى الهمم

ولم تتوقف الابتلاءات على ذلك بل فقدت شقيقها الوحيد في حادث بدولة الكويت لكنها صبرت واحتسبت، وكانت الأم والأب لأبنائها الثلاثة الآخرين منهم فتاة من ذوى الهمم وهم:«هند طلب حميد رياض،وشقيقها موسي رائد بقوات الدفاع الجوى، وهارون دكتور صيدلي».

وقالت الأم المثالية بالشرقية لـ"فيتو":تزوجت منذ 46 عاما تقريبا وأنجبت 3 ابناء وأصيب زوجي بمرض الشلل الرباعي، وكان يتردد كثيرا على المستشفيات ولم يكن لديهم مصدر دخل كاف للعلاج.

الأم المثالية بالشرقية وشقيقتها،فيتو

وأضافت، أنها كانت تصطحب زوجها إلى عدد من المستشفيات والأطباء، كما كانت تدبر احتياجات أبنائها وتصطحبهم للمدرسة ودرس القرآن فى الصباح.

والمواظبة على حفظ القرآن الكريم سر النجاح والتوفيق.

وأشارت أنها عملت فى التجارة لسد احتياجات أولادها مضيفة أن أبنائها التحقوا بالكليات العسكرية والحكومية وكانوا من المتفوقين دراسيا، وتخرج موسي من كلية الدفاع الجوى، وتخرج هارون من كلية الصيدلة، موضحة أنها كانت حريصة على تعليمهم أحسن تعليم، والمواظبة على حفظ القرآن الكريم، لأنه سر النجاح والتوفيق.

منزل الأم المثالية بالشرقية،فيتو

وأكدت، أنها تحمد الله وتشكره على إعانتها على تأدية رسالتها على أكمل وجه ورعاية أبنائها بعد مرض زوجها، وتخرجوا من كليات محترمة متمنية أن يكرمها الله تعالى بمقابلة الرئيس والسيدة حرمه وأداء فريضة الحج هذا العام.

نجلها: والدتي قدمت قصة كفاح وتضحية لا تقدر بثمن فوقفت شامخة كالجبال وكانت السند

أما نجلها موسى، فأكد أن والدته قدمت قصة كفاح وتضحية لا تقدر بثمن فوقفت شامخة كالجبال وكانت السند والداعم لوالدنا بعد أن اتعبه المرض وشقيقتنا هند، ولم تتخل عنهما لحظة واحدة بل تحملت فقد خالي وهو الشقيق الوحيد لها أثناء عمله في الخليج.

وأضاف، أن والدتنا كانت تحكى لنا ذكرياتها وعندما كنا نسمع ذلك نشعر بالفخروالعزة بهذه الأم العظيمة التي تحملت الكثير من أجلنا وقامت بتربيتنا أحسن تربية.

وقاطعة ابن عم والدته الحاج طارق الصحاوي:الحاجة الهام أول مرة تتقدم لمسابقة الأم المثالية، حتى أن شقيقتها هى من قدمت أوراقها ولم تكن تتوقع انها ستصبح يوما ما ضمن الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية..البلد كلها مبسوطة لها.

محررفيتو في منزل الام المثالية،فيتو

وزيرة التضامن تعلن قائمة الأمهات المثاليات لعام 2025

كانت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى أعلنت، أن إلهام إبراهيم نور محمد من محافظة البحر الأحمر الأولى على مستوى الجمهورية، ومنى نجار سليمان من محافظة أسوان الثانية على الجمهورية، وشربات فهمى عمار محمود من محافظة أسيوط الثالثة على الجمهورية.

الام المثالية بالشرقية برفقة شقيقتها واحد اقاربها،فيتو

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي انتهاء أعمال اللجنة المركزية لاختيار الأمهات المثاليات لعام 2025، والتي تترأسها المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي وعدد من قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي، وممثلين من الأزهر الشريف، والكنيسة القبطية الارثوذكسية، ووزارة الثقافة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والمجلس القومي للمرأة،والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ولجنة التضامن بمجلس النواب وممثلين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال رعاية الأسرة.

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