الثلاثاء 18 مارس 2025
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محافظات

بينهم ضابط ودكتور ومعاقة، الأم المثالية بالشرقية أفنت عمرها لخدمة وتربية أبنائها

الام المثاليه بالشرقية،
الام المثاليه بالشرقية، فيتو

 قالت إلهام بسام سمير رياض صاحبة الـ 62 عامًا، ابنة قرية الجعفرية مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة، أنها عانت كثيرا وأفنت عمرها في خدمة أبنائها الثلاثة «موسي طلب حميد رياض، وهارون، وهند».

وزيرة التضامن تعلن قائمة الأمهات المثاليات لعام 2025

زوجها قعيد ولديها ضابط وطبيب ومعاقة 

 وقطعت رحلة كفاح طويلة بعد مرض زوجها ومكوثه في المنزل غير قادر على العمل والحركة حتى أكرمها الله عز وجل بتربية أبنائها وتعليمهم بشكل مُرضي، فالابن الأول ضابط دفاع جوي والثانى دكتور صيدلي والثالثة هند تعاني من إعاقة.

 

وأوضحت الأم المثالية الأولى على المحافظة أنها واجهت تحديات كثيرة طوال حياتها، خاصة بعد مرض زوجها والذي لا يمتلك أموالا يكفي لسد احتياجات المنزل فقررت مواجهة كل تلك التحديات حتى تتمكن من التعايش مع الظروف التي خلفها زوجها بعد مرضه لكن مع إصرارها وصمودها من أجل تربية أبنائها، حتى تمكنت من استكمال مسيرة العطاء وتخرج أبنائها من الكليات الحكومية والعسكرية.

وأشارت أنها كانت تمتلك جاموسة ومن خلال بيع الألبان والجبن استطاعت الإنفاق على أبنائها قائلة:؛ نفسي أقابل الرئيس السيسي والسيد  حرمه وحج بيت الله".

 

وزيرة التضامن تعلن قائمة الأمهات المثاليات لعام 2025

كانت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى أعلنت  أن  إلهام إبراهيم نور محمد من محافظة البحر الأحمر الأولى على مستوى الجمهورية، ومنى نجار سليمان من محافظة أسوان الثانية على الجمهورية، وشربات فهمى عمار محمود من محافظة أسيوط الثالثة على الجمهورية.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي انتهاء أعمال اللجنة المركزية لاختيار الأمهات المثاليات لعام 2025، والتي تترأسها المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي وعدد من قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي، وممثلين من الأزهر الشريف، والكنيسة القبطية الارثوذكسية، ووزارة الثقافة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والمجلس القومي للمرأة،والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ولجنة التضامن بمجلس النواب وممثلين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال رعاية الأسرة.

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