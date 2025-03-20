أسعار العبايات لعيدي الفطر والأم 2025.. تبدأ من 400 جنيه والكتان تصل لـ 3 آلاف.. إقبال كثيف على الأنواع القطنية.. والحرير مناسبة للخروجات والمناسبات (فيديو وصور)

يشهد سوق العبايات في منطقة الغورية، أحد أهم مراكز بيع الملابس في القاهرة، حركة تجارية نشطة مع اقتراب عيد الأم وعيد الفطر، حيث تتنافس المحال التجارية على تقديم أفضل العروض والتخفيضات لجذب الزبائن. ويأتي عيد الأم هذا العام في شهر رمضان المبارك، مما دفع العديد من التجار إلى تمديد العروض والتخفيضات حتى نهاية الشهر الكريم.

وفي جولة بأسواق الغورية، لاحظنا أن أسعار العبايات شهدت انخفاضًا ملحوظًا مع اقتراب عيد الأم، وفقًا لما أكده لنا طه حسين، أحد بائعي العبايات في الغورية.

وأضاف طه أن هذه العروض تهدف إلى تشجيع الزبائن على الشراء وإتاحة الفرصة لهم للحصول على هدايا مميزة للأمهات بأسعار مناسبة.

وأشار طه إلى أن الأسعار تتفاوت حسب نوع القماش والتصميم، حيث تبدأ الأسعار من 400 جنيه وتصل إلى 950 جنيهًا للعبايات الأكثر تطورًا، والتي تتميز بخامات عالية الجودة وتطريزات أنيقة تناسب مختلف الأذواق. وأكد أن "هذه الأسعار تنافس بشكل كبير جدًا مقارنة بالأسواق الأخرى، كما أن الجودة المقدمة تناسب احتياجات الزبائن المختلفة، مما يجعل العروض أكثر جذبًا للمشترين الباحثين عن الأناقة والسعر المناسب".

أسعار العبايات لعيد الفطر 2025

بينما في أحد المحلات الأخرى، تختلف الأسعار حسب نوع العباية وجودة القماش المستخدم. فمثلًا، تبدأ أسعار عبايات الاستقبال المصنوعة من الكتان المطرز يدويًا من 2000 إلى 3000 جنيه، وهو ما يعكس الجودة العالية والتفاصيل الدقيقة التي يتميز بها هذا النوع من العبايات.

أما عبايات الاستقبال المصنوعة من القطيفة فتبدأ من 400 جنيه، بينما تتوفر عبايات الاستقبال القطنية بأسعار تبدأ من 150 جنيهًا، ما يجعلها خيارًا اقتصاديًا يناسب العديد من الزبائن الباحثين عن الراحة والعملية والتي لاقت إقبالا متزايدا من المواطنين.

أما بالنسبة لعبايات الخروج، فقد شهدت بعض المحلات تخفيضات على عبايات الحرير، حيث تبدأ أسعارها الآن من 1000 جنيه، وهو ما يجعلها متاحة لشريحة أكبر من الزبائن الذين يرغبون في اقتناء عبايات أنيقة تناسب الخروجات والمناسبات المختلفة خاصة عيد الفطر المبارك.

إقبال كثيف على العبايات قبل حلول عيدي الأم والفطر

ومع اقتراب عيد الأم، تشهد محال العبايات في الغورية إقبالًا كبيرًا من الزبائن الذين يبحثون عن هدايا أنيقة بأسعار مناسبة. وتعتبر العبايات واحدة من أكثر الهدايا التي يتم شراؤها للأمهات، نظرًا لكونها زيًا تقليديًا مفضلًا لدى العديد من النساء، خاصة خلال شهر رمضان الذي يتميز بالزي الشرعي والملابس الفضفاضة.

ويؤكد طه حسين أن "الزبائن يبحثون عن العبايات ذات الجودة العالية والتصاميم العصرية، كما أن العبايات المصنوعة من الأقمشة الخفيفة والمريحة تلقى إقبالًا واسعًا خلال رمضان، حيث تفضل النساء ارتداءها أثناء العزائم والزيارات العائلية".

استمرار العروض حتى نهاية رمضان

ولأن عيد الأم هذا العام يتزامن مع شهر رمضان، قرر العديد من التجار في الغورية تمديد العروض والتخفيضات حتى نهاية الشهر، ما يمنح المتسوقين فرصة أكبر للحصول على العبايات بأسعار مخفضة. ويضيف طه حسين: "عيد الأم هو مناسبة خاصة، ولذلك حرصنا على توفير تخفيضات تستمر طوال رمضان حتى يتمكن الجميع من شراء العبايات كهدايا للأمهات دون أن تشكل عبئًا ماليًا عليهم".

خيارات متعددة لعبايات عيدي الفطر والأم

وتتنوع العبايات المتاحة في الأسواق من حيث الأقمشة والتصاميم، فمنها العبايات المطرزة التي تناسب المناسبات الرسمية، وأخرى مزينة بالدانتيل أو الأحجار اللامعة، بالإضافة إلى العبايات البسيطة المصنوعة من الأقمشة القطنية التي تناسب الاستخدام اليومي. كما أن بعض المحلات توفر إمكانية التفصيل حسب طلب الزبون، مما يمنح المزيد من الخيارات للحصول على تصاميم خاصة ومميزة.

تظل العبايات واحدة من أكثر الهدايا المفضلة في عيد الأم، فهي تجمع بين الأناقة والاحتشام، كما تناسب الأجواء الرمضانية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للكثيرين، ومع استمرار التخفيضات حتى نهاية رمضان، يتوقع التجار أن يستمر الإقبال على شرائها خلال الأسابيع القادمة، مما يعزز حركة البيع في الأسواق ويجعل عيد الأم هذا العام فرصة ذهبية للحصول على هدايا قيمة بأسعار مناسبة وجودة عالية.

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