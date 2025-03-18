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رياضة

مدرب منتخب بلجيكا يستدعي لاعبا من أصول عراقية

امين الدخيل، فيتو
امين الدخيل، فيتو

اعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم إن رودي جارسيا مدرب المنتخب، استدعى أمين الدخيل العراقي الأصل، وميشي باتشواي بشكل استباقي قبل المواجهة الفاصلة أمام أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية، وذلك تحسبًا لاستبعاد لاعبين آخرين للإصابة.

وشارك الدخيل (22 عامًا) في ست مباريات دولية سابقة بينها المباراة الأخيرة في نوفمبر الماضي، في حين يتمتع المهاجم باتشواي (32 عامًا) بخبرة تمتد عشر سنوات مع المنتخب البلجيكي.

ومثل أمين منتخبات بلجيكا للفئات السنية، قبل أن يتم ضمه للمنتخب العراقي لبطولة آسيا تحت 19 عامًا شهر أكتوبر 2020 لكن البطولة ألغيت بسبب قيود فيروس كورونا المستجد.

فيما عاد باتشواي إلى تشكيلة الفريق بعد غياب دام قرابة العام.

وقد تؤدي إصابة المهاجم ماليك فوفانا، الذي سجل في فوز فريقه أولمبيك ليون على لوهافر بالدوري الفرنسي يوم الأحد الماضي، والظهير أرتور تيات، الذي غاب عن مباراة أينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني يوم الأحد أيضا، إلى غيابهما عن مباراة الذهاب ضد أوكرانيا في مورسيا بإسبانيا بعد غد الخميس.

وتستضيف بلجيكا مباراة الإياب في جنك يوم الأحد المقبل.

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