النعماني يشيد بطلاب جامعة سوهاج: قادرون على التميز بمسيرتهم التعليمية

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ان أبنائه وبناته الطلاب والطالبات، يثبتون كل يوم أنهم قادرون على تحمّل المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مثمنًا ما يتحلون به من عزيمة وإصرار في مسيرتهم التعليمية بكل جد واجتهاد لتمثيل جامعتنا خير تمثيل، ووضع وطننا الحبيب مصر نصب أعينهم للمساهمة في استكمال صناعة مستقبله.

ووجه منسوبي الكلية وعمال المزرعة الشكر للدكتور حسان النعماني لرعايته الدائمة لهم، ومبادرة الجامعة وحرصها في التواصل مع منسوبيها والعيش معهم يوم رمضاني يملأه الالفة والمحبة ضمن أجواء اسرية ممزوجه بالبهجة والحب.

و تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة مبادرات الإفطار الجماعي التي تنظمها الجامعة سنويًا لمنسوبيها، لتفقد أحوالهم والاطلاع عن كثب على احتياجاتهم في هذا الشهر الفضيل.

حضر الإفطار كل من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور خلف همام عميد الكلية، المحاسب اشرف القاضي أمين عام الجامعة، اللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والمديرين والموظفين والعمال والطلبة والطالبات بكلية الزراعة.

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