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رياضة

حارس منتخب إسبانيا يتحدى هولندا: نحن أبطال اليورو

أوناي سيمون، فيتو
أوناي سيمون، فيتو

وجه أوناي سيمون، حارس مرمى منتخب إسبانيا، رسالة تحذيرية لمنتخب هولندا قبل المباراة التي ستجمع بينهما يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأكد اوناي أن “لاروخا” سيقاتل لتحقيق الفوز.

وقال سيمون: ‏ نحن أبطال اليورو وأبطال دوري الأمم الأخير لذلك أن أول شيء نفكر فيه هو القتال للحفاظ على اللقب، منتخب هولندا قوي وسيعقد طريقنا إلى نصف النهائي.

 أضاف: يجب أن نقف على أقدامنا في هولندا ونسجل نتيجة إيجابية لتُعزز موقفنا قبل مباراة الاياب في فالنسيا.

وأتم: يجب علينا أن نظهر ضد هولندا بثوب البطل يجب أن يشاهد العالم ذلك، نحن نريد الفوز ذهابا وإيابًا”.

وحسب صحيفة ريليفو الإسبانية، يتعامل دي لا فوينتي مدرب الماتادور مع فترة التوقف الدولي بكل جدية، حيث يهدف إلى تجهيز أفضل تشكيلة ممكنة لمواجهة المنتخب الهولندي، رغم القلق من غياب عدد من اللاعبين الأساسيين في مباراة الإياب.


ويواجه منتخب إسبانيا خطر فقدان ثمانية من لاعبيه في حال حصلوا على بطاقات صفراء في مباراة الذهاب، مما سيحرمه من خدماتهم في لقاء العودة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن اللاعبين المهددين بالغياب هم لامين يامال، روبن لو نورماند، داني أولمو، ألفارو موراتا، يريمي بينو، ديفيد رايا، أيوزي بيريز، وفيران توريس.

من جهة أخرى، لاقت تدريبات المنتخب الإسباني دعم جماهيري كبير، حيث امتلأت المدرجات بالمشجعين الذين حرصوا على مؤازرة الفريق قبل المواجهة الحاسمة أمام الطواحين الهولندية.

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