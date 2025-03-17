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رياضة

صدمة جديدة لمنتخب إسبانيا قبل مواجهتي هولندا بدوري الأمم الأوروبية

منتخب اسبانيا، فيتو
منتخب اسبانيا، فيتو

تلقى منتخب إسبانيا صدمة أخرى اليوم الإثنين قبل خوض مواجهتي هولندا، في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية يومي الخميس والأحد المقبلين. 

 

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الإثنين، استبعاد أحد اللاعبين البارزين في صفوف برشلونة، من قائمة الماتادور، خلال التوقف الدولي الحالي.

وقال الاتحاد الإسباني، في بيان رسمي: إن إينيجو مارتينيز مدافع برشلونة، لن يكون متواجدا في معسكر المنتخب الأول، بسبب الإصابة.

وأوضح برشلونة في بيانه، صباح اليوم، أن إينيجو يعاني من التهاب حول الغضروف الداخلي للركبة اليمنى، وسيخضع للعلاج تحت إشراف الخدمات الطبية للنادي.

وقرر لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، استدعاء دين هويسن مدافع بورنموث، لتعويض غياب إينيجو مارتينيز.

وكان إينيجو مارتينيز قد أنهى مباراة الدوري الإسباني، أمس الأحد، أمام أتلتيكو مدريد، وهو يعاني من الإصابة.

 

انتهاء الموسم لنجم برشلونة 

وكشف نادي برشلونة في بيان رسمي صباح اليوم ايضا طبيعة الإصابة التي تعرض لها مارك كاسادو نجم الفريق والمنتخب الإسباني خلال مباراة أتلتيكو مدريد، والتي انتهت بفوز البارسا 4-2 في الليجا.

 

وقال برشلونة، في بيان رسمي "أظهرت الفحوصات التي أجريت هذا الصباح، معاناة كاسادو من إصابة في أربطة الركبة اليمنى وسيخضع كاسادو للمزيد من الفحوصات، من أجل تحديد مدى الإصابة والعلاج المناسب لها".

 

وبتلك الإصابة يحرم كاسادو من الانضمام إلى منتخب إسبانيا. 

 

وأشار البيان إلى أن كاسادو يعاني من تمزق في الرباط الجانبي الخارجي للركبة، ومدة غيابه عن الملاعب، تعتمد على إذا كان التمزق الذي تعرض له كاملا أم جزئيا.

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منتخب اسبانيا دوري الأمم الأوروبية برشلونة هولندا إينيجو إينيجو مارتينيز مدافع برشلونة

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