الثلاثاء 18 مارس 2025
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حوادث

التحقيق مع قائد سيارة متهم بطمس لوحاتها المعدنية بحدائق القبة

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

 باشرت نيابة حدائق القبة التحقيق مع قائد سيارة متهم بطمس لوحاتها المعدنية، وأمرت بالتحفظ على السيارة وتراخيصها لحين انتهاء الفحص والتحري. 


طمس اللوحات المعدنية لسيارة فى حدائق القبة

 تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تضمنه منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة بطمس اللوحة المعدنية الخلفية للسيارة عن طريق إخفاء أحد الأحرف حال تواجده بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة.


وبالفحص تمكنت أجهزة الأمن، من تحديد وضبط السيارة وقائدها مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وأضاف  أن السيارة ملك شقيقه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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