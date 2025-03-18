شيمي: حريصون على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية لتطوير الصناعة المحلية

التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وفدًا من تحالف بقيادة مجموعة "روسال" الرائدة عالميا في صناعة الألومنيوم، وشركة فلييت اينيرجي، لبحث مجالات التعاون المشترك.

مجالات إنتاج الألومنيوم ونقل التكنولوجيا

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات إنتاج الألومنيوم ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي.

كما تم تسليط الضوء على إمكانات تطوير المشروعات القائمة وفتح آفاق جديدة للتعاون ومنها مشروعات لشركة مصر للألومنيوم لزيادة الطاقة الإنتاجية وإدخال منتجات جديدة منها أسلاك الألمنيوم، جنوط السيارات والفويل، بما يسهم في دعم الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني وإحلال الواردات.

تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية

أكد المهندس محمد شيمي، الحرص على تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية في مختلف المجالات الصناعية والاستفادة من أحدث التقنيات ودعم وتطوير الصناعة المحلية وزيادة القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات التابعة للوزارة وتعزيز مساهمتها في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات وخفض الواردات.

فيما أعرب ممثلو التحالف عن اهتمامهم بالسوق المصرية ورغبتهم في استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة، مشيدين بالبيئة الاستثمارية في مصر والإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في خلق مناخ جاذب للاستثمار.

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لدعم وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وجذب الاستثمارات، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية على المستوى العالمي.

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