الأم المثالية بالغربية لـ"فيتو": زوجي مات بالفشل الكلوي ومطلبتش مساعدة من حد وولادي طلعتهم دكاترة

جسدت هناء مكرم (49 عامًا) الأم المثالية بمحافظة الغربية نموذجا مشرفا للأمومة والتضحية وقصة كفاح ملهمة بعد وفاة زوجها، واستطاعت أن تربي أبناءها وتحقق حلمهم ليصبحوا أطباء ناجحين، رغم الظروف الصعبة التي واجهتها.

رحلة كفاح بدأت بالفقدان والمعاناة

قبل عشر سنوات، وجدت هناء نفسها وحيدة في مواجهة الحياة بعد وفاة زوجها، الذي عانى طويلًا من مضاعفات مرض السكري، مما أدى إلى فقدانه البصر وإصابته بفشل كلوي مزمن استدعى غسيل الكلى مرتين أسبوعيًا. ومع تدهور حالته الصحية، لم يعد قادرًا على العمل، لتتحمل هناء مسؤولية الأسرة بأكملها.

قالت هناء أنها لم تستسلم أو تطلب المساعدة، بل خرجت للعمل في مشغل ملابس بـ طنطا، حيث قضت ساعات طويلة بين ماكينة الخياطة، ثم عادت إلى منزلها لتعتني بزوجها المريض وأبنائها الصغار.

ورغم الإرهاق الجسدي والنفسي، لم تغفل هناء أهمية العلم، فحرصت على متابعة دراسة أبنائها، مؤمنة بأن التعليم هو الطريق الوحيد لحياة كريمة ومستقبل أفضل.

لحظات صعبة.. لكنها لم تستسلم

وأضافت هناء أنه في عام 2015، واجهت هناء أقسى لحظات حياتها حين رحل زوجها، تاركًا لها عبء تربية أبنائهما وحدها. زادت التحديات، خاصة مع ابنتها مارينا، التي كانت تخوض امتحانات الثانوية العامة في تلك الفترة، لكن الأم لم تسمح للحزن أن يعرقل طريق ابنتها، فواصلت دعمها حتى حصلت مارينا على 98.4%، والتحقت بكلية الصيدلة بجامعة طنطا. أما ابنها كيرلس، فكان لا يزال في الصف الأول الثانوي، لكنه سار على خطى التفوق بفضل دعم والدته.

من حلم إلى واقع.. نجاح يليق بالتحدي

لم تذهب تضحيات هناء هباءً، فقد تخرجت مارينا من كلية الصيدلة عام 2020، ثم تزوجت واستقرت في القاهرة، بينما واصل كيرلس تفوقه حتى تخرج في كلية الطب بجامعة طنطا عام 2023، وكان الأول على دفعته بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، محققًا بذلك حلم والدته، التي كانت ترى في نجاح أبنائها أكبر انتصار لها.

التكريم.. لحظة تقدير لرحلة طويلة

في عام 2025، تم تكريم هناء مكرم كإحدى الأمهات المثاليات بمحافظة الغربية، تقديرًا لما قدمته من صبر وتفانٍ في تربية أبنائها رغم الصعوبات. وعبرت هناء عن شعورها بالفخر قائلة:

وأكدت هناء:"لم أكن أبحث عن مقابل لكل ما قدمته، لكن هذا التكريم هو أكبر تقدير لرحلتي، وهو تكريم لكل أم مصرية ضحت من أجل أبنائها. أشكر محافظ الغربية ووزارة التضامن الاجتماعي على هذه اللفتة الطيبة، التي منحتني طاقة إيجابية وشعورًا بأن جهدي لم يذهب سدى."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.