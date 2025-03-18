الثلاثاء 18 مارس 2025
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رياضة

استعدادات مواجهة إثيوبيا، موعد التدريب الختامي لمنتخب مصر والسفر للمغرب

تدريبات المنتخب،
تدريبات المنتخب، فيتو

منتخب مصر، يستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا والمقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مرانا ختاميا في الثالثة والنصف عصر اليوم باستاد القاهرة.

كما ستقلع طائرة الفراعنة إلى المغرب استعدادا لمواجهة اثيوبيا في الثامنة والنصف.

وانضم اليوم الثلاثي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومصطفي محمد لاعب نانت الفرنسي وعمر مرموش لاعب  مانشستر سيتي لمعسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم المقام بالقاهرة في اطار الاستعداد لمباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما يومي ٢١ و٢٥ مارس الجاري في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

 

 

محمد صلاح قائد منتخب
محمد صلاح، فيتو

ومن المقرر، أن يخوض محمد صلاح مرانا وحيدا مع منتخب مصر اليوم الثلاثاء قبل السفر إلى المغرب لخوض مباراة إثيوبيا، المحدد لها مساء الجمعة المقبل على ملعب العربي زوالي في مدينة الدار البيضاء. 

منتخب مصر يتدرب نهارا الثلاثاء

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني تعديل موعد مران الفريق اليوم الثلاثاء، حيث يتدرب الفريق في الرابعة عصرا باستاد القاهرة، ثم تغادر بعثة الفريق بعد الإفطار إلى مطار القاهرة للسفر إلى المغرب مساء.

 

منتخب مصر يتصدر مجموعته 

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتى.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

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