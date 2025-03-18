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رياضة

حكم إسباني شهير يعترف بمنع برشلونة من تحقيق لقب الدوري

الحكم ماتيو لاهوز،
الحكم ماتيو لاهوز، فيتو

اعترف الحكم الدولي الإسباني السابق أنطونيو ماتيو لاهوز بأن قراره المثير للجدل في الجولة الأخيرة من موسم 2013-2014 في الدوري الإسباني حرم برشلونة من اللقب.

قرار لاهوز يحرم برشلونة من التتويج بالدوري الإسباني 

في مايو 2014، استضاف برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد في مواجهة حاسمة على ملعب كامب نو، وكان الفريق الكتالوني بحاجة للفوز لتحقيق اللقب، إذ كان يحتل المركز الثاني برصيد 86 نقطة، بينما كان أتلتيكو المتصدر بـ89 نقطة ويحتاج إلى التعادل فقط للتتويج.

تقدم أليكسيس سانشيز لفريق برشلونة، لكن دييجو جودين أدرك التعادل برأسية، لتنتهي المباراة 1-1 ويفوز الروخيبلانكوس باللقب.

إلغاء هدف صحيح لبرشلونة سجله ميسي

لكن اللحظة الأكثر حسما جاءت في الدقيقة 64 عندما سجل ليونيل ميسي هدفًا لصالح برشلونة، ليتم إلغاؤه بداعي التسلل.

التمريرة التي وصلت لميسي جاءت من داني ألفيش بعد ارتداد الكرة من خوانفران لاعب أتلتيكو، لكن لاهوز ومساعده اعتقدا أنها كانت من سيسك فابريجاس، مما أدى إلى رفع الراية وإلغاء الهدف.

بعد أكثر من عقد، خرج لاهوز، الذي يعمل الآن محللًا في قناتي "موفيستار" و"COPE"، ليقر بخطئه في تلك المباراة.

وقال، وفقًا لصحيفة "سبورت": "كنت مخطئًا. بعد مراجعة اللقطة، نعلم الآن أن الكرة ارتدت من خوانفران".

وأضاف: "برشلونة وأتلتيكو دخلا المباراة متساويين تقريبًا في كل شيء، وهذا القرار غير كل شيء".

وتابع: "من موقعي، لم أتمكن من رؤية اللقطة بوضوح، كنت سأراهن بعشرين إصبعًا (يديّ وقدميّ) أن الكرة جاءت من فابريجاس، والمساعد تحمل المسؤولية، لكن في النهاية، كان القرار قراري".

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ماتيو لاهوز برشلونة الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد أنطونيو ماتيو لاهوز

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