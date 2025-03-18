لا أشعر بالجوع، لامين يامال أول لاعب صائم بقائمة منتخب إسبانيا

ذكرت صحيفة "ماركا" في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء أن لامين يامال أصبح أول لاعب صائم في قائمة المنتخب الإسباني خلال شهر رمضان، رغم وجود لاعبين مسلمين آخرين سبقوا لهم تمثيل الفريق في سنوات ماضية.

وأضاف التقرير أن يامال كان في تشكيلة المنتخب الإسباني خلال رمضان 2024 لكنه لم يكن صائمًا، بينما قرر الصيام هذا العام "رغم امتلاك فتوى بإمكانية الإفطار في أيام المباريات"، وفقًا لماركا.

وأكدت الصحيفة أنه سبق انضمام أكثر من لاعب مسلم لتشكيلة منتخب إسبانيا مثل أداما تراوري وأنسو وفاتي "لكن في حالتيهما لم تكن هناك مباريات للمنتخب الوطني خلال شهر رمضان".

ويسير يامال على نفس نصائح وتعليمات الصيام خلال وجوده مع برشلونة، حيث يحتاج إلى شرب كميات من الماء ويتناول المكملات الغذائية قبل الفجر حتى يكون في حالة صحية جيدة خلال اليوم.

ونقلت الصحيفة عن يامال قوله في مقابلة مع منصة دازن: "أنت لا تشعر بالجوع. الشيء المهم أن تحافظ على نسبة السوائل في الجسم وهذا أمر كنت حريصًا عليه خلال وجودي في النادي.

وتابع: أستيقظ في الخامسة صباحًا وأصلي وأتناول مكملات غذائية تحافظ على السوائل في الجسم طوال اليوم".

وأضاف الجناح الإسباني الذي سجل يوم الأحد الماضي هدفًا حاسمًا في فوز برشلونة 4-2 على أتلتيكو مدريد وساعده على استعادة قمة الليغا قبل التوقف الدولي: "عند تناول الطعام أحاول تجنب السكر وأحاول شرب الكثير من الماء. كل شيء منظم تمامًا".

وستلعب إسبانيا في ضيافة هولندا في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأمم الأوروبية يوم الخميس المقبل، قبل أن تستضيف مباراة الإياب يوم 23 مارس الجاري.

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