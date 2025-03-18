السيسي يؤكد على قوة العلاقات مع الكويت ويشيد بالتقدم في عهد الشيخ مشعل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عمق وقوة ومتانة العلاقات التاريخية بين شعبي مصر والكويت الشقيقين، مشيدًا بالتقدم والازدهار الذي تشهده الكويت في عهد الشيخ مشعل.

ومن جانبه، أكد أمير الكويت اعتزازه بالعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، وحرصه على تعزيزها في كافة المجالات بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين

أجرى الرئيس السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت.

وتناول الاتصال أيضًا الأوضاع الإقليمية، حيث شهد التأكيد على توافق الرؤى بين مصر والكويت تجاه الأوضاع الراهنة في المنطقة وإدانتهما واستنكارهما لاستئناف اسرائيل أعمالها العدائية على قطاع غزة، مما أسفر حتى الآن عن سقوط مئات الضحايا بين شهداء ومصابين من المدنيين، ومن بينهم أطفال ونساء، وذلك في إنتهاك صارخ للقانون الدولي ولاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه، وفي اطار المساعي المبيتة لجعل قطاع غزة غير قابل للحياة لدفع الفلسطينيين من اهالي القطاع للهجرة.



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