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اقتصاد

البورصة تربح 14 مليار جنيه في ختام جلسة منتصف الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بختام  تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.260 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30" 

 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 31608 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 39534 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 13902 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 8964 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 12397 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 3386 نقطة.

 

تداولات جلسة الإثنين 

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة بختام  تعاملات جلسة  الإثنين، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.246 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 31458 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 39322 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 13839 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 8924 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 12326 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 3356 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع 

وتباينت  مؤشرات  البورصة المصرية بختام تعاملات  الأحد أول جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.247 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15%  عند مستوى 31338 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24%  عند مستوى 39245 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.17%  عند مستوى 13787 نقطة.

و صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.97%  عند مستوى 8872 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72%  عند مستوى 12298 نقطة، فيما هبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.42%  عند مستوى 3370 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع 

 وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام  تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 44 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.244 تريليون جنيه بعد تنفيذ شطب شركة حديد عز.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 31290 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 39149 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 13764 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 8787 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 12209 نقاط، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 3384 نقطة.

 

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