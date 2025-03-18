صاحبة المركز الثاني بمسابقة الأم المثالية، سنوات الألم والأمل في حياة الأسوانية منى سليمان

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2025 على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بوزارة التضامن الاجتماعي.

وجاءت فى المركز الثاني منى نجار سليمان من محافظة أسوان.

نشأت الأم المثالية منى نجار سليمان في أسرة بسيطة، وكانت متفوقة دراسيا ولكن نظرا لوفاة والدتها تولت خدمة والدها وأخواتها وعمتها المسنة التي كانت مقيمة معهم، فاضطرت للالتحاق بالثانوي التجاري وكانت تساعد أخواتها في تعليمهم ومذاكرة دروسهم.



تزوجت صاحبة المركز الثاني عام 1987 وكانت تبلغ من العمر 18 عام وسافر الزوج بعد سنتين للعمل بالخارج، وكانت قد أنجبت طفلين وحامل بالثالث، فعادت مرة أخرى إلى منزل والدها وبدت المعاناة من جديد في توليها خدمة ورعاية والدها وأخواتها.



ولما عاد الزوج من السفر رجعت إلى منزل الزوجية وأخذت والدها معها لرعايته واستمرت الحياة الزوجية مستقرة وأنجبت اثنين آخرين.

في وسط هذه المعاناة جاء تعيين الأم في وظيفة حكومية في عمر 39 سنة فكانت تذهب للعمل صباحا وتعود لرعاية بيتها وأسرتها، مع كل هذا أصرت على استكمال تعليمها وتحقيق حلمها فالتحقت بكلية الحقوق بالجامعة مفتوحة في أيام الإجازة (الجمعة والسبت) حتى حصلت على ليسانس حقوق.

إصابة الزوج بمرض



أصيب الزوج بمرض سرطان الرئة وكانت تسافر معه لمحافظات أخرى لتلقى العلاج وظلت هكذا لمدة عام حتى توفى الزوج عام2012 تاركا الزوجة معها خمسة من الأبناء في مرحل التعليم المختلفة (ابتدائي – إعدادي – ثانوي-الجامعة).

كافحت الأم في عملها واجتهدت ليلا ونهارا وأقامت مشروع صغير (سوبر ماركت صغير) بجوار منزلها لمواجهة ظروف المعيشة الصعبة وحتى تزيد الدخل وتوفر لأبنائها متطلباتهم.

كان هدف منى النجار الأول هو استكمال تعليم أبنائها وتلبية احتياجاتهم على حساب راحتها وصحتها لكي يحصلوا علي شهادات جامعية ونجحت في ذلك .

مؤهلات الأبناء

حقق أبناء صاحبة المركز الثاني في مسابقة الأم المثالية 2025 ما كانت تصبو إليه كالتالي:



الابن الأول: بكالوريوس تجاره (متزوج)

الابن الثاني : بكالوريوس هندسه (متزوج)

الابنة الثالثه: بكالوريوس تربيه وماجستير (مدرس مساعد بكلية ) تم تزويجها

الابنة الرابعة: طالبة بالفرقة الرابعة كلية الطب

الابن الخامس: طالب بالفرقة الثالثة كلية صيدلة

ومازال عطاء الأم مستمر مع أبنائها حتى تستكمل تعليم باقي أبنائها وتزويجهم.

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