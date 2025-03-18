لماذا تراجع الأهلي عن الانسحاب من كأس عاصمة مصر؟

قال مصدر داخل الأهلي: إن قرار المشاركة في مسابقة كأس عاصمة مصر جاء بعد أزمة مباراة القمة 130 الأخيرة، حيث تم التراجع عن الاعتذار عن المشاركة بها لتجنب مواجهة مزيد من الغرامات المالية.

وسبق أن انسحب الأهلي من كأس الرابطة في مواسم سابقة كما انسحب من كأس مصر الموسم الماضي، وعلى أثره تم حرمانه من كأس مصر النسخة الحالية وهدد بالانسحاب من الدوري هذا الموسم بعد أزمة مباراة القمة 130، ومن ثم جاء قرار المشاركة في كأس عاصمة مصر لتجنب مواجهة مزيد من العقوبات والغرامات المالية.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق إنبي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا”.

موعد مباراة الأهلي وإنبي بكأس الرابطة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم 20 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا ”، والتي كان مقررًا لها 10 ديسمبر الماضى، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

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