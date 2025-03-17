مسلسل معاوية الحلقة 17، معاوية يتمكن من إنهاء عصيان زياد بن أبيه دون قتال

مسلسل معاوية الحلقة 17، شهدت أحداث الحلقة السابعة عشرة من مسلسل "معاوية" والذي يتناول سيرة وحياة الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، تطورات مثيرة، حيث تبدأ بنجاح معاوية في فرض نظام البريد ليربط بين ولايات خلافته جميعها وتأتيه أخبارها أولا بأول.

مسلسل معاوية الحلقة 17

وضمن أحداث الحلقة، يعلن زياد بن أبيه والي فارس العصيان على معاوية بن أبي سفيان، ويرفض بيعته كما يمنع عنه الخراج، ليقع معاوية في حيرة من أمره تجاه زياد ويبدأ في مشاورة المقربين منه بشأن التعامل معه.

ويشير عليه الأقربون بضرورة قتاله حتى لا يتعاظم أمره ويهدد دولته الجديدة، فيما يلجأ معاوية لحيلة ذكية تنهي عصيان زياد تماما له.

واستدعى معاوية حوار قديم مع والده "أبو سفيان" أخبره خلاله بأن زياد بن أبيه هو ابنه من سيدة تدعى "سمية" لكنه رفض نسبته إليه، فسمي زياد بن أبيه ونسب إلى قبيلة ثقيف والتي تنتمي أمه لها.

ليجد معاوية الفرصة أمامه لينهي الصراع مع زياد بن أبيه دون أن يلجأ للحرب والقتال في بداية عهده، ليدعوه إلى زيارة دمشق من خلال والي الكوفة المغيرة بن شعبة، ويبعث معه برسالة يعترف فيها بأن والد زياد هو أبو سفيان بن حرب وينسبه إليه وهو من هو من سادات قريش.

ليذهب زياد إلى دمشق ويستقبله معاوية استقبال الأخ، وهناك وبعد محادثات يوافق زياد على مبايعة معاوية، ويتثبت معاوية زياد على ولاية فارس، وبذلك يستطيع معاوية إنهاء أزمة ظلت تؤرقه طويلا دون أن يلجأ فيها للحرب والقتال.

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