الأربعاء 19 مارس 2025
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صحة ومرأة

إرشادات هامة حول تناول الحلويات خلال رمضان

حلويات رمضان، فيتو
حلويات رمضان، فيتو

يبحث العديد من المواطنين عن مدى تأثير تناول الكثير من الحلويات بعد الإفطار ومدى تأثر الجسم بتلك الحلويات لاحتوائها على الكثير من السكر. 

 

ومن جانبها قالت أمل محمود بلال، أخصائي الصحة العامة، عضو وحدة التغذية العلاجية، معهد تيودور بلهارس للأبحاث، إنه في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لنشر التوعية الصحية خلال شهر رمضان المبارك، نقدم لكم  إرشادات حول تناول الحلويات خلال رمضان، بالتعاون مع معهد تيودور بلهارس للأبحاث.

 

 متى تتناول الحلويات في رمضان وكيف؟

يفضل تناول الحلويات خلال الساعة الأولى بعد الإفطار.


 تجنب تناولها فورًا لتفادي الارتفاع المفاجئ في سكر الدم.


 من الأفضل تناولها بعد وجبة غنية بالخضراوات والبروتينات والنشويات المعقدة لتحقيق التوازن الغذائي.


 الاعتدال في تناول الحلويات يضمن تجنب الشعور بالخمول والكسل بعد الإفطار.

 

وفي سياق آخر يواصل معهد تيودر بلهارس نشر إرشادات هامة للصائمين خلال شهر رمضان، وذلك في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لنشر التوعية الصحية خلال شهر رمضان المبارك. 

 

معهد تيودر بلهارس يوضح 5 عادات يجب تجنبها خلال شهر رمضان

قدم محمد رفاعي، باحث الجهاز الهضمي والكبد، معهد تيودور بلهارس للأبحاث، قائمة بالعادات الغذائية التي يجب تجنبها خلال رمضان. 

 عادات غذائية يجب تجنبها خلال رمضان:
 

 تناول كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة.

 الإكثار من الأطعمة المقلية والمُسكرة.

 التدخين بعد الإفطار مباشرة.

 النوم فورًا بعد تناول الطعام.

 شرب القهوة بكميات كبيرة.

 تؤدي هذه العادات إلى زيادة إفراز أحماض المعدة، مما قد يسبب الشعور بالحموضة وعدم الراحة. لذا، يُنصح باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن لتقليل أعراض الحموضة وتحسين الهضم أثناء الصيام.

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