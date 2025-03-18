اتحاد الكرة الطائرة يخالف لائحته في عقوبات قمة الأهلي والزمالك

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة عقوبات مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الأولى لدور نصف نهائي الدوري والتي شهدت بعض أحداث الشغب المؤسفة.

تغريم لاعب الزمالك 250 ألف جنيه

وقرر الاتحاد تغريم محمد مصطفى "لعبة" لاعب الزمالك 250 ألف جنيه مصري بسبب ما بدر منه تجاه جماهير الأهلي مع إنذاره بالشطب حال تكرار ذلك.

تغريم لاعب الأهلي 100 ألف جنيه

وفرض الاتحاد غرامة مالية ضد مصطفى جابر لاعب الأهلي قدرها 100 ألف جنيه مصري بسبب ما بدر منه تجاه جماهير نادي الزمالك خلال لقاء السوبر المصري مع إنذاره بالشطب.

تغريم جماهير الأهلي والزمالك

وفرض الاتحاد غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه ضد الأهلي ومثلها للزمالك مع مخاطبة الناديين لتحمل تكاليف التلفيات في الصالة.

وشهدت قرارات اتحاد الكرة الطائرة مخالفات صارخة للائحة العقوبات التي وضعها الاتحاد بنفسه من أجل تطبيقها على المسابقات المحلية.

اتحاد الكرة الطائرة يخالف اللوائح

وتتضمن اللائحة توقيع عقوبة إيقاف من 4 إلى 6 مباريات حال قام اللاعب بتوجيه السب أو القذف أو إشارات خادشة للحياء للاعبين أو المرافقين أو الأجهزة الفنية أو الحكام أثناء أو عقب انتهاء المباراة وغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه.

وبدا واضحا أن اتحاد الكرة الطائرة خالف اللائحة من خلال تجاهل عقوبة الإيقاف في حق اللاعبين المخالفين، بالإضافة إلى المبالغة في الغرامة المالية.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة (3-1)، في الجولة الأولى من سلسلة مواجهات الدور قبل النهائي من الدوري الممتاز.

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