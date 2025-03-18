وسط التكهنات برحيله، تقارير تكشف طلب مودريتش من ريال مدريد

استغل لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد المخضرم البالغ عمره 39 عامًا، أنه يشارك بشكل منتظم، وطلب البقاء مع النادي الملكي لموسم إضافي وحتى يونيو 2026.

وأكد الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، كتب على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي: "لوكا مودريتش يريد البقاء مع ريال مدريد لموسم واحد إضافي مع النادي والوجود مع التشكيلة بالتوقيع على عقد جديد حتى يونيو 2026".

وأضاف: "مرة أخرى الاختيار الأول لمودريتش هو دائمًا ريال مدريد"، وإذا حدث ذلك، فإن مودريتش سيلعب في مدريد وعمره 40 عامًا.

وأظهرت الإحصاءات أن مودريتش هو الأكثر مشاركة بين لاعبي ريال مدريد في كل مسابقات الموسم الجاري، سواء مع النادي أو المنتخب، حيث خاض 51 مباراة، منها 45 مع حامل لقب الليغا وأوروبا.

وما يوضح أهمية مودريتش، أنه بالنظر إلى آخر 5 مباريات لريال في الليجا، فقد بدأ مودريتش أساسيًا في 4 مباريات، بينما ظهر كبديل خلال الفوز 2-1 على فياريال يوم السبت الماضي، حيث كان قبلها بأيام في التشكيلة الأساسية ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وشارك مودريتش في 45 مباراة مع ريال خلال الموسم الجاري (بواقع 27 مباراة في الليغا و12 مباراة في دوري الأبطال و3 مباريات في كأس الملك ومباراة واحدة في السوبر الإسباني ومثلها أيضًا في السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية)، إلى جانب 6 مباريات مع منتخب بلاده.

وثارت شكوك حول استمرار مودريتش مع ريال في نهاية الموسم الماضي، لكنه توصل لاتفاق بتمديد التعاقد لموسم إضافي، وسط تكهنات عديدة بأن الموسم الجاري هو الأخير بقميص النادي.

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