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رياضة

بعد اقتراب رحيله، بديل مودريتش في ريال مدريد بـ 150 مليون يورو

مودريتش، فيتو
مودريتش، فيتو

بدأ نادي ريال مدريد التخطيط للموسم المقبل، مع التركيز على إيجاد بديل للنجم الكرواتي لوكا مودريتش، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

 

وفي هذا السياق، برز اسم الألماني فلوريان فيرتز، نجم باير ليفركوزن، كأحد أبرز الخيارات المطروحة لتعزيز خط الوسط،ولكن الصفقة تبدو معقدة، خاصة مع دخول مانشستر سيتي بقوة في السباق.

وأشارت التقارير إلى أن النادي الإنجليزي مستعد لدفع 150 مليون يورو لضم اللاعب في الصيف المقبل، وهو مبلغ لا ينوي ريال مدريد الوصول إليه.

ويبقى موقف النادي الملكي غير محسوم، إذ يراقب فلورنتينو بيريز الوضع عن كثب، لكنه لا يرغب في الدخول في حرب عروض مع السيتي.


وأثبت المخضرم لوكا مودريتش أن العمر مجرد رقم بعدما أظهرت الإحصاءات أنه الأكثر خوضًا للمباريات في كافة المسابقات بين لاعبي ريال مدريد خلال منافسات الموسم الجاري.

وشارك مودريتش (39 عامًا) في 51 مباراة سواء مع منتخب كرواتيا أو ريال مدريد، رغم واقع أنه كثيرًا ما يظهر كبديل في النادي الملكي.

وثارت شكوك حول استمرار مودريتش مع ريال في نهاية الموسم الماضي، لكنه توصل لاتفاق بتمديد التعاقد لموسم إضافي، وسط تكهنات عديدة بأن الموسم الجاري هو الأخير بقميص النادي.

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