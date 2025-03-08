نجم برشلونة يحصل على فتوى بالإفطار في رمضان

كشف تقرير صحفي عن التزام لامين يامال، جناح برشلونة الشاب، بصيام شهر رمضان رغم التحديات التي يواجهها كلاعب محترف.

شارك يامال 56 دقيقة فقط في مباراة فريقه ضد بنفيكا البرتغالي بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

يامال

يامال يحصل على إذن بالافطار

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية حصل لامين يامال على إذن ديني للإفطار في أيام المباريات، لكنه يحرص على الصيام قدر المستطاع.

وأوضحت: يشرف الطاقم الغذائي للنادي على تهيئة نظامه الغذائي بما يتناسب مع هذا التحدي.

كما يلتزم يامال بنظام خاص يسمح له بالصيام 19 ساعة في الأيام العادية، مع ضبط وجباته قبل المباريات للحفاظ على لياقته.

ويلتزم اللاعب الشاب بالصيام بناءً على توصية جدته فاطمة، التي تعد من أقرب الأشخاص إليه.

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