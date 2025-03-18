وزير الاستثمار يلتقي رئيس شركة تاتا للكيماويات لاستعراض فرص التعاون

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع فينكاتادري رانجاناثان، الرئيس التنفيذي التجاري لشركة تاتا للكيماويات، وبحضور K R Venkatadri، المدير التجاري للشركة، وذلك لبحث سبل التعاون الاستثماري وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الهند.

وقال الوزير: إن اللقاء استعرض فرص توسيع الاستثمارات الهندية في مصر، خاصة في قطاع الصناعات الكيماوية والطاقة المتجددة، حيث تُعد شركة تاتا للكيماويات من الشركات الرائدة عالميًا في هذه المجالات، وتلعب دورًا محوريًا في تطوير حلول صناعية مبتكرة ومستدامة، مشيرا الى انه تم التطرق أيضا إلى إمكانية تعزيز التعاون في مجال نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي، بما يساهم في دعم التنمية الصناعية في مصر.

وأضاف «الخطيب» أن هذا اللقاء يأتي ضمن جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الشراكات مع الشركات العالمية، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، لا سيما في مجالات إنتاج المواد الكيماوية والطاقة المتجددة.

ونوه الوزير ان اللقاء ناقش المشروعات المشتركة القائمة، مثل اتفاقية التعاون بين الحكومة المصرية وشركة PowerOcior الهندية للطاقة المتجددة، والتي تهدف إلى إنشاء مشروع متكامل لإنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر باستثمارات تبلغ 4.2 مليار دولار، ومن المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى منه في الربع الأول من عام 2027.

وأكد «الخطيب» حرص الحكومة المصرية على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الهند، مشيرًا إلى أن مصر تُقدم بيئة استثمارية جاذبة مدعومة بإصلاحات اقتصادية وتشريعية تُشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية.

ومن جانبه أشار فينكاتادري رانجاناثان، الرئيس التنفيذي التجاري لشركة تاتا للكيماويات، إلى اهتمام الشركة بالاستثمار في السوق المصري، خاصة في قطاع الصناعات الكيماوية والطاقة المتجددة، لما توفره من فرص نمو واعدة.

وأضاف أن مجموعة تاتا تُعد من أكبر التكتلات الاقتصادية في الهند، حيث تملك استثمارات ضخمة في مختلف القطاعات، من بينها السيارات، والكيماويات، والطاقة، والتكنولوجيا، وتسعى إلى تعزيز وجودها في الأسواق العالمية، بما في ذلك السوق المصرية.

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