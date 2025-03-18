الثلاثاء 18 مارس 2025
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حوادث

القبض على المتهمين بسرقة محل جواهرجي في المهندسين

ضبط متهمين، فيتو
ضبط متهمين، فيتو

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض علي 5 اشخاص متهمين بسرقة محل جواهرجي بمنطقة المهندسين بالجيزة  تحت تهديد السلاح. 

سرقة محل مجوهرات بالجيزة

تلقت مديرية أمن الجيزة اشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث سطو مسلح على محل جواهرجي في منطقة المهندسين دائرة قسم شرطة العجوزة، وجه اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة بسرعة الانتقال الى مسرح الواقعة وفحص البلاغ.


انتقلت قوة أمنية من مباحث العجوزة الى مسرح البلاغ، وتبين دخول مسلحين ملثمين الى محل جواهرجي شهير بداخله 3 خزائن ضخمة تحتوي على كميات من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية، وأن المتهمين هددوا عمال المحل بالاسلحة التي يحملونها واستولوا على أموال ومجوهرات وفروا هاربين


عقب تقنين الاجراءات تم القبض علي المتهمين، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مديرية أمن الجيزة المهندسين سرقة محل جواهرجي محل جواهرجي

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