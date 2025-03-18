أسفر عن مصرع شخصين.. أمن الجيزة يرفع اثار حادث انقلاب اتوبيس بطريق الواحات

رفعت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة اثار حادث انقلاب أتوبيس بطريق الواحات مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 30 آخرين وقامت بتسيير الحركة المرورية.



وكشفت التحريات ان اختلال عجلة القيادة سبب الحادث.



حادث في الجيزة



تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب اتوبيس بطريق الواحات في الجيزة، انتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.



وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب الاتوبيس أعلى الطريق، مما اسفر عن مصرع شخصين واصابة 30 اخرين نقلوا جميعهم إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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