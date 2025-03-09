اختلال عجلة القيادة، معاينة حادث انقلاب ميكروباص على الطريق السياحى بالجيزة وإصابة 7 أشخاص

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في إصابة 7 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص على الطريق السياحى في الجيزة، ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما كلفت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم.

حادث بالطريق السياحى في الجيزة

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث بالطريق السياحى في الجيزة، انتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، وإصابة 7 أشخاص نقلوا جميعهم إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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