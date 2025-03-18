5 بطاقات مدفوعة مسموح للعميل وأولاده شرائها من بنك القاهرة

يبحث عملاء بنك القاهرة عن عدد البطاقات المدفوعة مقدما المسموح للعميل أو أولاده الاحتفاظ بها.

وأوضح مسئولون بنك القاهرة أن عدد البطاقات المسموح للعميل الواحد (الوالد) بشرائها له أو لأولاده خمسة بطاقات علمًا بأن النظام لا يسمح بإصدار أكثر من بطاقة لنفس العميل ويجب عند إتمام الابن السن القانونية (21 سنة) التوجه للفرع لتسجيل التوقيع الخاص به حتى لا يتم إلغاء البطاقة.

وتشمل خصائص بطاقة بنك القاهرة المدفوعة مقدما ما يلي:

1-يمكن للشباب شراء البطاقة من سن 10 سنوات تحت وصاية الولى الطبيعي سواء الوالد أو الوالدة وذلك من أي فرع من فروع بنك القاهرة.

2-تصدر البطاقة دون الحاجة لفتح حساب

3- لا توجد بطاقات إضافية على قوة البطاقة الأصلية.

4- لا يمكن إصدار أو طباعة كشف حساب للبطاقات المدفوعة مقدما.

5-.-تصدر البطاقة مجانًا لموظفي البنك فقط وفى حالة رغبة الموظف إصدار بطاقة/ بطاقات أخرى تطبق مصاريف إصدار البطاقة.

6- تصدر البطاقة صالحة للاستخدام على شبكة الإنترنت للتمتع بالتسوق والشراء عبر الانترنت واستخدام البطاقة فى شراء السلع والسحب النقدي داخل وخارج مصر

7- ويلزم عند استخدامها تسجيل الثلاثة أرقام الموجودين فى ظهر البطاقة CVC2.

9-فى حالة رغبة العميل إلغاء خدمة الانترنت المتاحة فى البطاقة فعليه التوجه لأقرب فرع بنك القاهرة واستيفاء طلب كتابي لإلغاء الخدمة على البطاقة.

حدد بنك القاهرة للعملاء المستندات المطلوبة لصرف الحوالات على الشباك.

وضمت قائمة المستندات والأوراق ما يلي:

بطاقة الرقم القومى وتكون سارية

إذا كان العميل غير مصرى الجنسيه لا بد من وجود جواز سفر سارى وتاشيرة أو اقامة سارية.

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن طرق استلام الحوالات القادمة من الخارج دون الذهاب الى فرع البنك والانتظار للصرف عبر الشباك.

سحب الحوالة من بنك القاهرة

وهناك عدة طرق لصرف الحوالات لعملاء بنك القاهرة من بينها ما يلي:

سحب الحوالة الخارجية من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك القاهرة.

سحب الحوالة من الماكينات التي تحمل شعار شبكة ميزة.

يمكن صرف الحوالة من فروع شركة أمان / فوري في جميع أنحاء الجمهورية.

بالإضافة إلى الاستفادة بخدمات المحفظة وأكثر من 300 خدمة دفع تسهل للعملاء معاملاتهم اليومية.

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