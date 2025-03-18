الثلاثاء 18 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أمن قنا يواصل تحرياته لكشف ملابسات العثور على جثة تلميذة بمنزل جدتها

أمن قنا
أمن قنا

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تحرياتها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة تلميذة توفيت في ظروف غامضة داخل منزل جدتها في قرية المراشدة، مركز الوقف، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة في قنا

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف يفيد بورود من أحد الأطباء بالمركز الأوربي بوفاة تلميذة بها آثار خنق من منطقة العرب والنجاجرة في قرية المراشدة التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين أن الجثة لطفلة تُدعى “ل.م”، تبلغ من العمر 7 أعوام، متوفية وبها آثار خنق في الرقبة، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى الوقف تحت تصرف الجهات المختصة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا المراشدة قرية المراشدة قنا محافظة قنا مركز الوقف مديرية أمن قنا مستشفي الوقف

مواد متعلقة

محافظ قنا يشارك 120عامل نظافة مائدة الإفطار الرمضاني

محافظ قنا يشهد احتفالية المجلس القومي للمرأة بيوم السيدة المصرية ويؤكد دورها في التنمية

قبل الإفطار، انهيار منزل من طابقين في قنا

تعليم قنا: نجع حمادي الزراعية تحصل على المركز الثالث في منتجات قسم النحل

الأكثر قراءة

انفجارات قوية بمحيط قواعد عسكرية تابعة للحرس الثوري والجيش الإيراني وتعطل نظام الـ GPS

بالأسماء، استشهاد مسئولين في حماس بالضربات الإسرائيلية على غزة

39 عاما، وفاة مصارع محترف شهير على الحلبة بشكل مفاجئ

أبرزها الزيت والسكر، التموين تكشف عن السلع المقرر صرفها على البطاقات كدعم إضافي

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

بعد تأخر 17 يوما، بدء صرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين اليوم

تعليق طريف من عصام عمر بعد ردود فعل الجمهور على “نص الشعب اسمه محمد”

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 18 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

بينهم مغنٍ وعازف جيتار شهير، مصرع 12 شخصا وإنقاذ 5 آخرين بتحطم طائرة ركاب في هندوراس

39 عاما، وفاة مصارع محترف شهير على الحلبة بشكل مفاجئ

أصغر متقاعد في تاريخ روسيا بعمر 23 عامًا، ما القصة؟

الصحة العالمية: أكثر من 100 ألف شخص حول العالم قد يلقون حتفهم هذا العام بسبب الملاريا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الإثنين

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 17- 03- 2025 في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 18 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 18 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 18 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية