أمن قنا يواصل تحرياته لكشف ملابسات العثور على جثة تلميذة بمنزل جدتها

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تحرياتها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة تلميذة توفيت في ظروف غامضة داخل منزل جدتها في قرية المراشدة، مركز الوقف، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة في قنا

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف يفيد بورود من أحد الأطباء بالمركز الأوربي بوفاة تلميذة بها آثار خنق من منطقة العرب والنجاجرة في قرية المراشدة التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين أن الجثة لطفلة تُدعى “ل.م”، تبلغ من العمر 7 أعوام، متوفية وبها آثار خنق في الرقبة، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى الوقف تحت تصرف الجهات المختصة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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