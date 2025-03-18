الثلاثاء 18 مارس 2025
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حوادث

أقوال شهود العيان بحادث مصرع وإصابة 33 شخصًا في انقلاب أتوبيس على طريق الواحات

انقلاب أتوبيس، فيتو
انقلاب أتوبيس، فيتو

تجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في واقعة مصرع وإصابة 33 شخصًا في انقلاب أتوبيس «ميني باص» بالقرب من الكيلو 135 على طريق الواحات.

 

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابساتها، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم، وقررت النيابة التصريح بدفن جثث الضحايا.

 

كما قررت التحفظ على سائق الأتوبيس، والذي أصيب في الحادث، وإجراء تحليل مخدرات له لمعرفة ما إذا كان متعاطيا للمواد المخدرة من عدمه.

 

وفقا لأقوال الشهود، كان الأتوبيس يسير بسرعة زائدة، مما أدى إلى انقلاب السيارة التي كانت تقل 50 راكبًا. نتج عن الحادث مصرع شخصين وإصابة 31 آخرين بجروح وكسور متفرقة بالجسم.

 

وجاءت قائمة بعض المصابين كالتالي: «أحمد طارق سعد، كسر مضاعف بالقدم اليمني، عمرو.م.ع، كدمات بالصدر، خيري عبد الوهاب، مصاب بكسر في القدم اليسرى، رانيا.م، اشتباه كسر بالحوض والعمود الفقري، محمد.م، اشتباه كسر في الجمجمة، يسرا. م، كسر وسحجات بالجسم واشتباه كسر بالجمجمة، بدر.م، مصاب برح قطعي بالوجه».

 

كما أصيبت «عائشة.ح، بجرح قطعي بالوجه، راضي. ع، مصابًا بكسر بالفخذ الأيسر والظهر، وخالد. م، مصابًا بجرح قطعي بالرأس واشتباه كسر بالكامل، محمود.ع، اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر، خالد. ع، اشتباه خلع بالكتف الأيسر، وموسى.ع، اشتباه بكسر في العمود الفقري، وحازم. غ، مصابًا بجرح بالرأس والتطور والنية تزيف بالمخ».

 

وإصابة «أحمد. ن، بكدمات متفرقة بالجسم، وأماني. م، بكسر بالكتف اليمنى واشتباه نزيف بالمخ، وماهر. ع. م، كسر بالساعد الأيمن وسحجات وكدمات، أحمد. م، كدمات متفرقة بالظهر والجسم، ومحمد. ص، اشتباه كسر بالقدم وسحجات بالجسم، وعمرو. خ، سحجات وكدمات بالجسم، وليد. ج، اشتباه كسر بالساعد الأيمن وكدمات بالجسم، ومحمد. ي، اشتباه كسر بالعمود الفقري وجروح بالوجه، وحمادة. م، اشتباه كسر بالعمود الفقري وجروح بالرأس، ورجب. ش، اشتباه نزيف داخلي وكدمات وجروح بالجسم، وأسماء. ع، كدمات بالجسم والظهر، وعبد الرحمن. ي، اشتباه كسر بالذراع اليسرى وجروح بالجسم».

 

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