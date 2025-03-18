اعترفات المتهمين بخطف حارس عقار وطلب فدية ربع مليون جنيه

أدلى المتهمون باختطاف حارس عقار في الهرم باعترافات تفصيلية لجريمتهم، حيث طلبوا مبلغ ربع مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه، وأكدوا أنهم علموا بعمل المجني عليه في سمسرة العقارات، واعتقدوا أنه يمتلك مبالغ مالية طائلة، مرددين: "كنا فاكرينه غني وهناخد اللي إحنا عايزينه".

وكشفت تحريات مباحث الجيزة ملابسات اختطاف حارس عقار على يد 4 أشخاص وطلب فدية من أسرته بمنطقة الهرم.

بلاغ من أسرة الضحية للمباحث

ووردت بلاغ مباحث الجيزة من أسرة حارس عقار باختفائه بشكل مفاجئ، ثم تلقيهم اتصالا من مجهولين أخبروهم بخطفه وطلبوا فدية ربع مليون جنيه لإطلاق سراحه.

شكل اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة ونجحت تحريات المباحث من خلال فحص علاقات المجني عليه وتتبع خطوط سيره وآخر مشاهدات له وآخر نطاق جغرافي لهاتفه.

تم القبض على المتهمين وتبين أنهم 4 عاطلين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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