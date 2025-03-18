حبس 5 متهمين نفذوا سطو مسلح على محل جواهرجي بمنطقة المهندسين

أمرت نيابة الجيزة بحبس 5 متهمين نفذوا سطو مسلح على محل جواهرجي بمنطقة المهندسين، وتم استعادة المسروقات، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حادث سطو مسلح على محل جواهرجى

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث سطو مسلح على محل جواهرجي في منطقة المهندسين دائرة قسم شرطة العجوزة، ووجه اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال الى مسرح الواقعة وفحص البلاغ.

انتقلت قوة أمنية من مباحث العجوزة الى مسرح البلاغ وتبين دخول مسلحين ملثمين الى محل جواهرجي شهير بداخله 3 خزائن ضخمة تحتوي على كميات من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية، وأن المتهمين هددوا عمال المحل بالاسلحة التي يحملونها واستولوا على مبالغ مالية قاربت على 300 الف جنيه وكمية من المشغولات الذهبية تحت تهديد السلاح ثم فروا هاربين.

ونجحت مباحث الجيزة من خلال التقنيات الحديثة في تحديد هوية المتهمين بعد 5 أيام من ارتكاب الجريمة، وتم القاء القبض عليهم واعادة المجوهرات والاموال المسروقة، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.