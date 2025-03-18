الثلاثاء 18 مارس 2025
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حوادث

حبس 5 متهمين نفذوا سطو مسلح على محل جواهرجي بمنطقة المهندسين

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

 أمرت نيابة الجيزة بحبس 5 متهمين نفذوا سطو مسلح على محل جواهرجي بمنطقة المهندسين، وتم استعادة المسروقات، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

حادث سطو مسلح على محل جواهرجى

 البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث سطو مسلح على محل جواهرجي في منطقة المهندسين دائرة قسم شرطة العجوزة، ووجه اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال الى مسرح الواقعة وفحص البلاغ.

 

انتقلت قوة أمنية من مباحث العجوزة الى مسرح البلاغ وتبين دخول مسلحين ملثمين الى محل جواهرجي شهير بداخله 3 خزائن ضخمة تحتوي على كميات من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية، وأن المتهمين هددوا عمال المحل بالاسلحة التي يحملونها واستولوا على مبالغ مالية قاربت على 300 الف جنيه وكمية من المشغولات الذهبية تحت تهديد السلاح ثم فروا هاربين.

 

ونجحت مباحث الجيزة من خلال التقنيات الحديثة في تحديد هوية المتهمين بعد 5 أيام من ارتكاب الجريمة، وتم القاء القبض عليهم واعادة المجوهرات والاموال المسروقة، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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