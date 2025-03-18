30 مارس موعد محاكمة عاطل متهم بسرقة المواطنين بالوايلي

حددت نيابة الوايلي 30 مارس الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل لاتهامه بسرقة المواطنين بدائرة القسم، أمام محكمة الجنايات.

واعترف المتهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من ربة منزل يفيد بسرقة هاتفها المحمول ومبلغ مالي وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على 6 هواتف محمول ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأن المضبوطات بحوزته متحصلات وقائع سرقات، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.