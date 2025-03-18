هل نتائج ليفربول تعجل من رحيل محمد صلاح وسط ترقب من الهلال السعودي؟

يحظى الدولي المصري محمد صلاح، باهتمام الأندية السعودية، خاصة الهلال السعودي، إضافة إلى أندية أوروبا وفي مقدمتها باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويحتاج الهلال إلى تعزيز هجومه بصفقة عالمية، هذا الصيف، استعدادًا لمشاركته في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة.

وأعاد تدهور نتائج ومستوى الفريق الإنجليزي، على الصعيد الأوروبي بتوديع دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي، ومحليًا، بخسارة لقب كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، أمام نيوكاسل يونايتد، إلى الأذهان إمكانية رحيل عددًا من نجوم الفريق،وفي مقدمتهم الجناح المصري، الذي يمثل حلقة هجومية لا غنى عنها، بالنسبة للمدير الفني الهولندي آرني سلوت.

وأكدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صعوبة إلقاء اللوم على محمد صلاح بمفرده، فيما يتعلق بتراجع مستوى الفريق.

وشهدت 43 مباراة هذا الموسم، مشاركة الفرعون المصري في تسجيل 54 هدفًا 32 هدفًا سجلها بنفسه و22 تمريرة حاسمة.

وتعني هذه الإحصائية أن اللاعب ذي الـ 32 عامًا كان مسؤولًا عن 51% من إجمالي أهداف فريق آرني سلوت هذا الموسم.

في حين أن المهاجمون الخمسة الآخرون لويس دياز، كودي جاكبو، ديوجو جوتا، داروين نونيز، وفيديريكو كييزا سجلوا 46 هدفًا.

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