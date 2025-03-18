الثلاثاء 18 مارس 2025
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حوادث

"أوقعتني في فخ" أقوال صادمة لمسن تعرض للاحتجاز على يد زوجته الثانية بالسلام

اختطاف، فيتو
اختطاف، فيتو

استمعت  نيابة السلام لأقوال مسن تعرض للاحتجاز على يد زوجته الثانية وأقاربها، وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة وتحويل أموال لها بسبب خلافات بينهما. 


وقال المجني عليه: إن المتهمة وهي زوجته الثانية كانت تغار من زوجته الأولى، أم أولاده، ودائما ما تفتعل معه المشاكل بسببها، وتطلب منه هجر بيته الاول.


وأضاف المجني عليه أن المتهمة تركته لفترة بعد مشادة كلامية نشبت بينهما لكثرة طلبها الأموال، وأراد تطليقها ولكنها طلبت منه مستحقاتها وأموال وهو ما منعه من تنفيذ الطلاق.


وأشار المجني عليه إلى أنه تلقى يوم الحادث اتصالا من زوجته الثانية تطلب منه المجيء إليها في شقة شقيقها لتناول الأفطار، موهمة إياه بأنها قد نسيت المشاكل وتراضت ولم يكن يعرف أنه فخ سيقع فيه وبالفعل ذهب وما أن دخل حتى فوجئ بالمتهمة وشقيقها وآخر يضربوه ويقيدونه ثم احتجزوه كرها عنه طالبين منه أموال.

وكانت مباحث قسم شرطة السلام أول، قد تلقت بلاغا من طالب يفيد بقيام زوجة والده الثانية باستدراج والده واحتجازه بعقار كائن بدائرة القسم.


وبالانتقال والفحص تبين وجود خلافات عائلية بين والد الشاكي وزوجته الثانية، قامت على إثرها باستدراجه إلى شقة شقيقها بدعوى الإفطار مع أسرتها.

وكشفت التحريات أنه فور وصول المجني عليه قامت زوجته وأشقائها بتقييده بمساعدة أحد أقاربهم، ثم تعدوا عليه بالضرب وأحدثوا إصابته ثم ابتزوه وطلبوا منه تحويل مبالغ مالية لهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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قسم شرطة السلام أول نيابة السلام السلام مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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