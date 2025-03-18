الشباب يسيطر على جوائز الأفضل خلال مارس بالدوري السعودي

الدوري السعودي، سيطر نادي الشباب على جوائز الأفضل لشهر مارس بدوري روشن السعودي.

وخاض الشباب مباراة في 28 فبراير وفاز فيها على ضمك 2-0 واحتسبت في شهر مارس، ثم لعب مباراتين في مارس، حيث تعادل في الأولى 2-2 أمام النصر في الأول بارك، واكتسح العروبة بسداسية.

ونال التركي المخضرم فاتح تيريم جائزة أفضل مدرب عن شهر مارس، باحتساب 3 جولات (23 و24 و25).

كما فاز مصعب الجوير بجائزة أفضل لاعب واعد للشهر السادس على التوالي.



جوانكا لاعب الشهر في روشن



للمرة الثانية على التوالي نال الأرجنتيني كريستيان جوانكا، لاعب الشباب، جائزة أفضل لاعب بدوري روشن السعودي.

سجل جوانكا هدفين، وقدم 3 تمريرات حاسمة في الجولات 23 و24 و25، حيث قام بهز شباك ضمك والعروبة.

جوانكا،فيتو





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