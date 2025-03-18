الثلاثاء 18 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الشباب يسيطر على جوائز الأفضل خلال مارس بالدوري السعودي

نادي الشباب
نادي الشباب

الدوري السعودي، سيطر نادي الشباب على جوائز الأفضل لشهر مارس بدوري روشن السعودي.

وخاض الشباب مباراة في 28 فبراير وفاز فيها على ضمك 2-0 واحتسبت في شهر مارس، ثم لعب مباراتين في مارس، حيث تعادل في الأولى 2-2 أمام النصر في الأول بارك، واكتسح العروبة بسداسية.

ونال التركي المخضرم فاتح تيريم جائزة أفضل مدرب عن شهر مارس، باحتساب 3 جولات (23 و24 و25). 

كما فاز مصعب الجوير بجائزة أفضل لاعب واعد للشهر السادس على التوالي.


جوانكا لاعب الشهر في روشن


للمرة الثانية على التوالي نال الأرجنتيني كريستيان جوانكا، لاعب الشباب، جائزة أفضل لاعب بدوري روشن السعودي.

سجل جوانكا هدفين، وقدم 3 تمريرات حاسمة في الجولات 23 و24 و25، حيث قام بهز شباك ضمك والعروبة.

جوانكا،فيتو
جوانكا،فيتو


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي دوري روشن دوري روشن السعودي كريستيان جوانكا كريستيان مصعب الجوير نادي الشباب روشن السعودي

مواد متعلقة

منتخب مصر يخوض مرانًا اليوم قبل السفر للمغرب

البنك الأهلي يستضيف غزل المحلة في مواجهة نارية بكأس عاصمة مصر

سموحة يواجه بتروجيت الليلة في كأس عاصمة مصر

كواليس اجتماع اللجنة الفنية لاتحاد الكرة مع هاني أبوريدة لدعم حسام حسن

ذا صن تبرز تعليقات سلبية ضد محمد صلاح بعد خسارة كأس الرابطة

بعد اقتراب رحيله، بديل مودريتش في ريال مدريد بـ 150 مليون يورو

ذكرى أليمة للنصر السعودي قبل مواجهة بطل اليابان بربع نهائي دوري أبطال آسيا

موعد سفر منتخب مصر إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا

الأكثر قراءة

انفجارات قوية بمحيط قواعد عسكرية تابعة للحرس الثوري والجيش الإيراني وتعطل نظام الـ GPS

أبرزها الزيت والسكر، التموين تكشف عن السلع المقرر صرفها على البطاقات كدعم إضافي

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

بالأسماء، استشهاد مسئولين في حماس بالضربات الإسرائيلية على غزة

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، انخفاض الخيار والفلفل والبصل يستعيد عرشه

39 عاما، وفاة مصارع محترف شهير على الحلبة بشكل مفاجئ

إعلام إسرائيلي: تل أبيب ستعود للمفاوضات مع حماس تحت النار

استشهاد رئيس وزراء حكومة حماس في غارة إسرائيلية

منوعات

المزيد

انفصال مركبة دراجون على المحطة الدولية حاملة رائدي فضاء أمريكيين عالقين ورائدًا روسيًّا (فيديو)

بينهم مغنٍ وعازف جيتار شهير، مصرع 12 شخصا وإنقاذ 5 آخرين بتحطم طائرة ركاب في هندوراس

39 عاما، وفاة مصارع محترف شهير على الحلبة بشكل مفاجئ

أصغر متقاعد في تاريخ روسيا بعمر 23 عامًا، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار السكر اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الإثنين

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 17- 03- 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حدث في 18 رمضان سنة 40هـ، مبايعة الإمام الحسن بالخلافة بعد استشهاد علي بن أبي طالب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 18 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 18 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية