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رياضة

جوانكا يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي عن شهر مارس

جوانكا، فيتو
جوانكا، فيتو

حصد الأرجنتيني كريستيان جوانكا، لاعب وسط فريق الشباب، جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي للمحترفين، عن شهر مارس 2025، وللمرة الثانية على التوالي.

وقال الحساب الرسمي لبطولة دوري روشن، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إن نجم الشباب جوانكا أفضل لاعب في شهر مارس، عن الجولات 23، و24، و25.

كما تغنى حساب الشباب باللاعب بعد التتويج بالجائزة، قائلا عبر حسابه على "إكس": "للمرة الثانية على التوالي.. السوبر جوانكا، أفضل لاعب في الدوري السعودي لشهر مارس".

أرقام جوانكا في شهر مارس بالدوري السعودي 

وقدم جوانكا أداء رائعا رفقة فريقه خلال الـ3 جولات الماضية، حيث ساهم في 5 أهداف لفريقه، فسجل هدفين، وصنع 3 لزملائه.

وسجل جوانكا هدفا وصنع آخر في فوز الشباب على ضمك بثنائية نظيفة، وصنع في التعادل ضد النصر (2-2)، وسجل وصنع في اكتساح الليوث للعروبة بسداسية نظيفة.

ولعب جوانكا مع الشباب 25 مباراة بالدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالها 7 أهداف، وصنع 8 لزملائه في الفريق.

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