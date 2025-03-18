الثلاثاء 18 مارس 2025
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حوادث

إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة الهواتف المحمولة في الظاهر

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت  نيابة الظاهر بإحالة عاطل  للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة الهواتف المحمولة بمنطقة الظاهر.

كانت مديرية أمن القاهرة قد تلقت إخطارا يفيد بضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الظاهر وبحوزته 6 هواتف محمولة "مجهولين المصدر" – كمية من مخدر الهيروين، وبمواجهته اعترف بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة".

وتم بإرشاد المتهم العثور على المضبوطات التي سرقها لدي عميله سيئ النية، واعترف المتهم بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في سرقة الهواتف وبيعها لاشخاص بالتقسيط كما يبيع بعضها لتاجر هواتف محمول مقيم بنفس المنطقة.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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نيابة الظاهر مديرية أمن القاهرة النيابة العامة قسم شرطة الظاهر

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