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حوادث

تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة الهواتف المحمولة في الظاهر

تجديد حبس، فيتو
تجديد حبس، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الظاهر تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة الهواتف المحمولة بمنطقة الظاهر 15 يوما على ذمة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا يفيد بضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الظاهر وبحوزته 6 هواتف محمولة "مجهولين المصدر" – كمية من مخدر الهيروين، وبمواجهته اعترف بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة".

وتم بإرشاد المتهم العثور على المضبوطات التي سرقها لدي عميله سيئ النية، واعترف المتهم بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في سرقة الهواتف وبيعها لاشخاص بالتقسيط كما يبيع بعضها لتاجر هواتف محمول مقيم بنفس المنطقة.


وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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جنح الظاهر الظاهر مديرية أمن القاهرة

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