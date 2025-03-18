الثلاثاء 18 مارس 2025
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رياضة

محمد صلاح ومرموش ومصطفى محمد ينتظمون اليوم في معسكر منتخب مصر

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

منتخب مصر، ينضم محمد صلاح قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم نجم ليفربول الإنجليزي، لمعسكر الفراعنة صباح اليوم الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. 

كما يكتمل عقد المنتخب الوطني في مران اليوم بانضمام عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي.

محمد صلاح قائد منتخب
محمد صلاح، فيتو

ومن المقرر، أن يخوض محمد صلاح مرانا وحيدا مع منتخب مصر اليوم الثلاثاء قبل السفر إلى المغرب لخوض مباراة إثيوبيا، المحدد لها مساء الجمعة المقبل على ملعب العربي زوالي في مدينة الدار البيضاء. 

منتخب مصر يتدرب نهارا الثلاثاء

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني تعديل موعد مران الفريق اليوم الثلاثاء، حيث يتدرب الفريق في الرابعة عصرا باستاد القاهرة، ثم تغادر بعثة الفريق بعد الإفطار إلى مطار القاهرة للسفر إلى المغرب مساء.

 

منتخب مصر يتصدر مجموعته 

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتى.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

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