الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ قنا يشارك 120عامل نظافة مائدة الإفطار الرمضاني

مائدة الإفطار الرمضاني
مائدة الإفطار الرمضاني , فيتو

شارك الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، 120 صائمًا من عمال النظافة والتجميل بالمحافظة في مائدة الإفطار الرمضاني، التي نظّمتها إحدي مؤسسات المجتمع المدني للتنمية بإحدى قاعات المناسبات بمدينة قنا، وذلك بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، ومجدي حسن حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، ومحمد حلمي، رئيس مركز ومدينة قنا.

 

ضرورة الاهتمام بصيانة المعدات

وهنّأ المحافظ العاملين بمناسبة شهر رمضان المبارك، مشيدًا بجهودهم في الحفاظ على نظافة المدينة وتحسين مظهرها العام. كما دعاهم إلى مواصلة العطاء والإخلاص في العمل، مع ضرورة الاهتمام بصيانة المعدات وأدوات النظافة، والالتزام بمعايير الصحة العامة، لضمان بيئة نظيفة ومستوى متميز من الخدمات.

وأكد محافظ قنا أهمية تعاون المواطنين مع عمال النظافة، من خلال الالتزام بعدم إلقاء القمامة في الشوارع ووضعها في الأماكن المخصصة لها، حفاظًا على المظهر الحضاري للمحافظة.

كما أعرب عن سعادته بالتواجد بينهم، تقديرًا لدورهم المحوري في الحفاظ على البيئة والمظهر الجمالي والحضاري للمحافظة، مشددًا على ضرورة دعمهم وتحفيزهم على مواصلة أداء رسالتهم النبيلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا شهر رمضان المبارك قنا محافظ قنا مدينة قنا وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وكيل وزارة التضامن

مواد متعلقة

تعليم قنا: نجع حمادي الزراعية تحصل على المركز الثالث في منتجات قسم النحل

محافظ قنا يؤكد ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين وحل مشكلاتهم

مصرع تلميذ صعقا بالكهرباء بسبب كولدير مياه فى قنا

بيطري قنا يشن حملات مكثفة لضمان سلامة الدواجن وخلوها من الأمراض

الأكثر قراءة

في منشور مقتضب.. نجل الحويني يعلن وفاة والده

التحقيقات تكشف تورط رئيس مدينة السادات و3 موظفين في تقاضى رشاوي وجمع ثروة طائلة

قبل الإفطار، انهيار منزل من طابقين في قنا

صاحب مائدة الرحمن يرفض جائزة محمد رمضان ويطلب توزيعها على المحتاجين (فيديو)

"محدش هيمشي زعلان"، لفتة إنسانية من محمد رمضان مع شباب بملعب كرة (فيديو)

قرار جديد من النيابة فى واقعة التعدى على سائق بمدينة الفردوس

تراجع كبير للدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

فيتو تكشف في العدد الجديد: توابع القمة 130 تفضح فوضى الكرة المصرية

منوعات

المزيد

علماء روس يبتكرون طريقة تضمن زيادة استقرار وإنتاجية آبار النفط

التخطيط لزرع شرائح تحفيز في أدمغة مدمني الكحول والمخدرات في بريطانيا

يشبه الحشرة، الصين تطور روبوت لاستخراج المعادن من الأجرام السماوية

مجهول يشعل النار في رجل بمدينة نيويورك

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب بالصاغة (تحديث لحظى)

آخر تطورات سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل: ركعتان تكفي لصلاة التراويح وأداؤها في البيت أفضل

المجددون.. يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل

أسباب انتصار المسلمين يوم بدر رغم قلة عددهم وعدتهم؟، وزير الأوقاف السابق يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية