محافظ قنا يشارك 120عامل نظافة مائدة الإفطار الرمضاني

شارك الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، 120 صائمًا من عمال النظافة والتجميل بالمحافظة في مائدة الإفطار الرمضاني، التي نظّمتها إحدي مؤسسات المجتمع المدني للتنمية بإحدى قاعات المناسبات بمدينة قنا، وذلك بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، ومجدي حسن حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، ومحمد حلمي، رئيس مركز ومدينة قنا.

ضرورة الاهتمام بصيانة المعدات

وهنّأ المحافظ العاملين بمناسبة شهر رمضان المبارك، مشيدًا بجهودهم في الحفاظ على نظافة المدينة وتحسين مظهرها العام. كما دعاهم إلى مواصلة العطاء والإخلاص في العمل، مع ضرورة الاهتمام بصيانة المعدات وأدوات النظافة، والالتزام بمعايير الصحة العامة، لضمان بيئة نظيفة ومستوى متميز من الخدمات.

وأكد محافظ قنا أهمية تعاون المواطنين مع عمال النظافة، من خلال الالتزام بعدم إلقاء القمامة في الشوارع ووضعها في الأماكن المخصصة لها، حفاظًا على المظهر الحضاري للمحافظة.

كما أعرب عن سعادته بالتواجد بينهم، تقديرًا لدورهم المحوري في الحفاظ على البيئة والمظهر الجمالي والحضاري للمحافظة، مشددًا على ضرورة دعمهم وتحفيزهم على مواصلة أداء رسالتهم النبيلة.

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