الثلاثاء 18 مارس 2025
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أخبار مصر

محافظة الجيزة تواصل حملات النظافة المسائية بمحيط مساكن الشباب والهرم

رفع تجمعات القمامة،
رفع تجمعات القمامة، فيتو

وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بتكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم ورفع كفاءة الشوارع بالمناطق الحيوية، بما يعكس المظهر الحضاري اللائق بالمحافظة.

حملات موسعة لرفع تجمعات القمامة 

وشهد حي الهرم بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، حملات موسعة لرفع تجمعات القمامة في شارع جمال عبد الناصر بمحيط المنطقة الأثرية بالهرم، بالإضافة إلى تحسين مستوى النظافة بمحيط مساكن الشباب بالرماية، وعدد من الشوارع في قطاع هضبة الأهرام.

تأتي هذه الجهود ضمن خطة متكاملة لمحافظة الجيزة تستهدف تعزيز مستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مع التأكيد على استمرار حملات النظافة المسائية لضمان بيئة نظيفة وصحية.

 

 

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حملات النظافة بالجيزة رفع المخلفات بالهرم نظافة مساكن الشباب بالرماية تحسين كفاءة الشوارع محافظة الجيزة

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